Pensava di scaricare un paio di gattini di circa due mesi nel bidone della spazzatura di un'abitazione privata di Pernice a Carimate (Como) e scappare senza essere vista, ma la donna in questione non aveva fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza installate in zona che hanno ripreso tutto, compreso il suo volto. Chiusi in un sacchettino di carta, i due piccoli sono stati lasciati sotto il sole a lungo, prima che la padrona di casa del giardino interessato si accorgesse di loro. Fortunatamente, nonostante le alte temperature, si sono ripresi in poco tempo grazie alle attenzioni della donna.

La padrona di casa: Voglio sporgere denuncia

Tutto è accaduto verso le sei e mezzo di lunedì mattina del 29 giugno, quando – come si evince dalle immagini registrate dalle telecamere – un'utilitaria si è affacciata sulla via della zona residenziale. Dall'auto è scesa quindi una donna bionda, vestita di maglietta bianca e pantaloni scuri, con gli occhiali da vista e i capelli legati che, avvicinatasi al cancello della proprietà privata, ha depositato un sacchettino di carta di colore viola all'interno del bidone della spazzatura usato per raccogliere il verde appena dentro il giardino. Poi, come se nulla fosse, è risalita sull'auto e si è allontanata. La padrona di casa, trovati i micini, è corsa dal veterinario verificarne le condizioni di salute. I due maschietti di due mesi godono di buona salute, come riferitole dal veterinaio, e sono già in grado di usare la lettiera per fare i loro bisogni. Ciò significa che prima di essere scaricati in un bidone di plastica, avevano vissuto in appartamento. La loro nuova padroncina ha quindi portato i video delle telecamere di sicurezza alla polizia locale, i cui agenti le hanno detto di non riuscire a vedere nitidamente la targa. Nonostante ciò, la donna ha dichiarato di star "seriamente valutando di sporgere denuncia", in quanto colei che ha abbandonato i micini si è macchiata di un reato del codice penale.