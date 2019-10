Inizia la settimana dedicata alla commemorazione dei defunti, che culminerà con la giornata di sabato 2 novembre, il cosiddetto "giorno dei morti". A Milano lunedì 28 ottobre e lunedì 4 novembre è prevista l'apertura straordinaria di tutti i cimiteri cittadini, solitamente chiusi di lunedì. Inoltre dal 28 ottobre al 4 novembre tutti i cimiteri della città resteranno aperti dalle 8 fino alle 18 per agevolare il maggior afflusso di cittadini in occasione della ricorrenza dedicata ai defunti. L'accesso a tutte le strutture cimiteriali sarà consentito fino a mezz'ora prima dell'orario di chiusura.

Gli orari di apertura di tutti i cimiteri cittadini

Il Comune di Milano ha reso note alcune informazioni utili per chi, in questi giorni, volesse recarsi presso uno degli otto cimiteri cittadini che sono: il cimitero di Baggio, di Bruzzano, Chiaravalle, Greco, Lambrate, il cimitero Maggiore, il cimitero Monumentale e quello di Muggiano. A questi si aggiungono il Sacrario dei caduti e quello di Gorla, dove riposano le spoglie dei Piccoli martiri morti nel bombardamento del 20 ottobre del 1944. Le porte laterali del cimitero Maggiore resteranno aperte dalle 8.30 alle 17.30. Il cimitero di Muggiano rimarrà aperto fino a domenica 3 novembre dalle 8.30 alle ore 11.45 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30. Il Sacrario dei Caduti, che si trova in largo Caduti Milanesi per la Patria, rimarrà aperto da giovedì 31 ottobre fino a lunedì 4 novembre dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 17. Per le giornate di Ognissanti (venerdì 1 novembre) e sabato 2 novembre la circolazione dei mezzi privati dei visitatori all’interno dei cimiteri sarà consentita dalle 9 alle 12: nel cimitero di Greco e all'interno del cimitero Monumentale non sarà possibile accedere con veicoli privati.