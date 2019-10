Quattro giorni di commemorazioni a Milano per ricordare i defunti e onorare la memoria dei benemeriti. Nella giornata di giovedì 31 ottobre alle ore 10 è stata deposta una corona al Campo della Gloria che si trova al Cimitero Maggiore, alla presenza dell'assessora alla Trasformazione digitale e servizi civici Roberta Cocco. Alle ore 11.30 sono state invece deposte le corone al Monumento ai Caduti nei campi nazisti e al cimitero ebraico all'interno del Cimitero Monumentale, sempre alla presenza di Roberta Cocco.

Venerdì primo novembre, Festa di Ognissanti, alle ore 15.30 al Cimitero Monumentale è in programma la Santa Messa, officiata dall'Arcivescovo di Milano Mario Delpini. Sabato 2 novembre, giornata della Commemorazione dei defunti, alle ore 8.30 saranno deposte le corone al Campo 12 al Cimitero Maggiore e alle 9 al Cimitero inglese di Trenno, mentre alle 10 si terrà la Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre e dei caduti in servizio, officiata nella Basilica di Sant’Ambrogio dall'Arcivescovo Delpini, alla presenza del sindaco di Milano Beppe Sala.

Uno degli appuntamenti più importanti e tradizionali del 2 novembre è in programma alle 11.30: come da tradizione, si svolgerà la cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai 12 nuovi benemeriti – da Gillo Dorfles a Inge Feltrinelli – iscritti nel Famedio del Cimitero Monumentale, il tempio che onora i cittadini più illustri di Milano o coloro che hanno dato lustro alla città. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Sala, il Presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé e l'assessora Cocco. Gli appuntamenti di giornata si concluderanno alle ore 15.30 con la Messa celebrata dall'Arcivescovo Delpini presso il cimitero di Greco.

Lunedì 4 novembre, Giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate, si inizierà alle ore 9.30 con una cerimonia di deposizione corone al Sacrario dei Caduti alla presenza del sindaco Giuseppe Sala. A mezzogiorno sempre il primo cittadino milanese in piazza Duomo parteciperà alla cerimonia dell'alzabandiera . Alle 12.45, infine, nell’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II ci sarà spazio per la musica, con l’esibizione delle Fanfare del Comando 1° Regione Aerea e del 3° Reggimento Carabinieri "Lombardia".