Inizia la sperimentazione del wi-fi nella metropolitana di Milano: si partirà da alcune stazioni, poi nei prossimi mesi verrà estesa anche ad altre. L'obiettivo di Atm è quello di coprire alla fine l'intera rete di trasporto. Il servizio verrà offerto gratuitamente grazie ad un accordo tra Atm e Fastweb, che permetterà ai passeggeri di utilizzare la banda larga per quattro ore al giorno, mentre per le altre ore la velocità si ridurrà ma consentirà comunque di utilizzare il wi-fi. Si parte dalla stazione di Duomo (M1-M3), mentre a marzo la connessione sarà estesa anche alla stazione di San Babila (M1), mentre ad aprile a quella di Cadorna (M1-M2).

"Da oggi la stazione Duomo sarà coperta dal Wi-Fi libero e il progetto per Atm è totalmente a titolo gratuito, grazie alla sinergia con Fastweb", spiega Arrigo Giana, direttore generale Atm, Nei mesi scorsi, Atm ha annunciato un piano di investimenti da 2 milioni di euro, dei quali la parte destinata alla tecnologia è importantissima, e il Wi-Fi nelle stazioni della metropolitana ne è solo un piccolo, ma importante tassello. Il nostro obiettivo è quello di essere all'avanguardia nell'avanzamento di tutte le frontiera nel campo del trasporto pubblico e dei servizi alla clientela", ha aggiunto.

Come registrarsi al servizio.

Per accedere al servizio basterà attivare la rete wi-fi sul proprio smartphone ed accedere alla pagina iniziale. Fatta una semplice registrazione, che potrà avvenire anche tramite i social network e solo la prima volta, l'utente riceverà login e password per accedere gratuitamente al servizio. Inoltre, i passeggeri riceveranno anche informazioni sul servizio stesso delle linee metropolitane in tempo reale. Per le prime quattro ore, il passeggero navigherà senza limiti di banda, con una velocità di collegamento superiore ai 500 megabit al secondo, dopo le quali la velocità scenderà, nelle ore successive, a 200 kb/s sia in uplink che in downlink.