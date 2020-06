in foto: Foto Fb: Ulisse Piana

Restyle d'autore per la parete esterna della scuola primaria Angelo Liborio di Comabbio, paese in provincia di Varese, dove l'artista Andrea "Ravo" Mattoni ha riprodotto "Il Bacio" di Francesco Hayez. Questo è solo l'ultimo dei regali pittorici che Mattoni ha donato includendolo nel suo progetto ribattezzato "Recupero del Classicismo nel contemporaneo", con cui vuole realizzare una sorta di galleria d'arte senza muri e visitabile da tutti senza spendere un euro.

Nasce l'idea del museo diffuso a cielo aperto

Nelle parole riportate da Repubblica, lo street artist varesino ha dichiarato che "la tecnica della copia nell'arte è una tradizione antichissima e io la ripropongo utilizzando un metodo decisamente moderno come la bomboletta spray". Secondo il ragazzo, tale tecnica incuriosirebbe "lo spettatore" riuscendo "ad avvicinarlo a opere che potrebbero invece essere considerate distanti". L'attività dello street artist si estende nella provincia di Varese ma non solo. Alcune sue opere sono state realizzate nel resto d'Italia e altre ancora in altri Paesi europei. Il "movimento" si sta trasformando in un museo diffuso, tanto che molti lo cercano per avere un'opera d'arte sulla parete esterna del proprio edificio. Anche in questo caso, infatti, "Ravo" è stato contattato dall'Amministrazione comunale di Comabbio. Come ha spiegato lo stesso artista, capita che "quando i paesi sono molto piccoli e mancano le caratteristiche tecniche che permettono di aprire un museo tradizionale, fare sistema e unire le forze è la soluzione migliore. Così si crea un insieme di luoghi che incuriosiscono i turisti e li guidano in un percorso che invoglia a scoprire un'area costituita da piccole realtà con tanto da offrire".