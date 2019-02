in foto: Aeroporto di Malpensa

Un vero e proprio colpo di fulmine, almeno stando alle parole di lei, che ha deciso di presentarsi col nome di fantasia di LiciaLi, chiedendo aiuto al web per rintracciare l'amore incontrato in aeroporto. È accaduto a Milano, a Linate la sera del 17 febbraio: "Cerco un ragazzo che la sera del 17 si è imbarcato da Linate per Brindisi alle ore 21:15 circa. Ci siamo guardati tutto il tempo, in sala d'attesa continuavamo a cercarci, ma nessuno dei due si è fatto avanti". Dopodiché lei è andata in direzione del gate d'imbardo del suo volo, e il ragazzo moro invece si è diretto verso l'imbarco di un volo per Brindisi. Un'occasione mancata, causa la timidezza, o forse la convinzione di dover salire sullo stesso aereo. Così i due si perdono di vista. Una volta giunta a casa però la protaginista di questo amore romantico decide di fare un appello sui social e cercare di recuperare l'occasione mancata così scrive nel gruppo Facebook Brindisi Brindisi", chiedendo aiuto a dando informazioni sul ragazzo misterioso con la speranza chequalcuno lo riconosca o riesca a indovinare di chi si tratti. Insomma, se qualcuno ha preso il volo da Milano Linate e Brindisi il 17 febbraio alle 21.15 e si ricnosce in questa racconta, beh sappia che c'è una giovane donna che lo attende per cogliere l'occasione. L'appello è gi statao condiviso da diverse testate giornalistiche non solo locli ma nche anche nazionali e qualcuno ha consgliato di postre lo stesso appello anche nei gruppi dedicati alle altre province pugliesi visto che l'aeroporto di Brindissi spesso atterrano anche persone dirette a Lecce o taranto. L'appello comparso sui social è stato pubblicato da un profilo associato a ‘Licia Li', nome che la ragazza protagonista del colpo di fulmine ha inventato perché, per motivi personali, non voleva utilizzare il suo account abituale per cercare il ragazzo di cui non riesce a dimenticarsi.