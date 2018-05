Una vasta operazione volta a colpire una rete criminale con base a Milano, è scattata questa mattina all'alba. I carabinieri hanno notificato 23 ordinanze cautelari verso altrettanti cittadini di nazionalità italiana, ritenuti a vario titolo responsabili di cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione, porto illegale di armi comuni da sparo, detenzione abusiva di armi e munizioni e intestazione fittizia di beni.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano ha firmato 16 ordini di custodia cautelare in carcere, posto altre 6 persone ai domiciliari e un'altra all'obbligo di firma quotidiano. I militari hanno eseguito perquisizioni nelle province di Milano, Como, Monza e Brianza, Novara, Reggio Emilia, Savona, Torino e Varese, ha dimostrazione che l'organizzazione agiva non solo su scala regionale ma in mezzo Nord Italia.

Gli arrestati agivano divisi in "batterie", piccoli gruppi coordinati ma autonomi che grazie ai rapporti con elementi contigui alla ‘ndrangheta riuscivano a rifornirsi di grandi quantità di cocaina, marijuana e hashish che smerciavano soprattutto a Milano e nell'hinterland, ma anche in altre zone della Lombardia, in Piemonte e in Liguria. Durante le indagini condotte dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Milano, sono stati sequestrati complessivamente oltre 300 chili di sostanze stupefacenti.