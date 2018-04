Un assalto a colpi di pistola nella serata di Pasqua. Paura a Vittuone, nell'hinterland di Milano. Ieri sera, attorno alle 22, quattro o cinque colpi di pistola sono stati esplosi da persone al momento ignote contro la vetrina di un minimarket che si trova in via Vittorio Veneto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: il negozio era chiuso, anche se uno dei negozianti si trovava nel retrobottega e si sarebbe buttato sotto a un bancone per evitare i proiettili. L'esercizio commerciale è gestito da una famiglia pachistana: i titolari del negozio, interrogati dai carabinieri, hanno negato di aver ricevuto nei giorni scorsi minacce o tentativi di estorsione, anche se la pista principale seguita dagli inquirenti è proprio quella di un'intimidazione.

A sparare due uomini a bordo di uno scooter: indossavano caschi integrali

Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, a sparare sarebbero state due persone arrivate davanti al negozio a bordo di uno scooter. I due indossavano due caschi integrali: dopo aver fatto fuoco hanno fatto perdere le proprie tracce. Le immagini riprese da alcune telecamere a circuito chiuso installate nei pressi del minimarket potrebbero comunque aiutare gli inquirenti nelle indagini: le telecamere potrebbero aver immortalato qualche dettaglio dello scooter utilizzato dai due malviventi per il loro blitz o particolari dell'abbigliamento dei due.