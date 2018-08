L'iniziativa, nata come una campagna di Netflix- la più grande piattaforma di streaming al mondo – in occasione dell'ultimo Gay Pride di Milano, è piaciuta all'amministrazione comunale, tanto che ora, su richiesta avanzata dal sindaco Giuseppe Sala ad Atm diventerà un'installazione permanente. Il ‘rainbow look' della stazione della metropolitana di Porta Venezia continuerà così ad accogliere turisti e milanesi lungo le banchine della linea rossa."I colori del pride sono i colori di Milano", aveva detto Sala salutando la sfilata dell'orgoglio lgbtq.

L'allestimento era stato pensato da Netflix per pubblicizzare assieme il Pride e la nuova stagione della serie ‘Orange is the new black', con lo slogan ‘Rainbow is the new black'. L'annuncio che l'arcobaleno non sarà rimosso è arrivato dall'account Instagram della società di trasporto pubblico milanese: "Porta Venezia resta arcobaleno".