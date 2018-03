in foto: (Immagine di repertorio)

Sarebbe stato il monossido di carbonio a uccidere un uomo di 60 anni trovato morto all'interno della propria abitazione. La tragedia ieri notte in un appartamento di Cologno Monzese, in provincia di Milano. La vittima era in casa e non si sarebbe accorto delle esalazioni di monossido, gas inodore e letale, che lo hanno ucciso probabilmente senza che lui se ne accorgesse. Sono stati alcuni famigliari del 60enne a chiamare i soccorsi: stavano provando da diverso tempo a mettersi in contatto con lui ma non ricevevano alcuna risposta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che non ricevendo alcuna risposta dall'appartamento sono entrati in casa. Per il 60enne non c'era però ormai più niente da fare: i pompieri si sono trovati di fronte il suo cadavere.

Il monossido fuoriuscito da una caldaia difettosa.

L'uomo è morto intossicato dal gas velenoso, ma resta adesso da capire cosa abbia provocato la fuga di monossido. Indiziata principale la caldaia: probabile che un malfunzionamento all'impianto di riscaldamento abbia provocato la fuoriuscita del gas. Non è purtroppo la prima volta, d'altronde, che il letale monossido di carbonio provoca gravi incidenti domestici, specialmente nei periodi più freddi dell'anno in cui le caldaie vengono utilizzate con maggior frequenza. Ad ottobre un'intera famiglia di Bollate – papà, mamma e due figli piccoli,- era finita in ospedale a causa delle esalazioni di monossido: i quattro erano stati curati nella camera iperbarica dell'ospedale Niguarda.