Tragedia in mattina a Cologno Monzese, paese alle porte di Milano, dove un sacerdote di 46 anni, P. D., è precipitato da otto metri nel cortile di una casa parrocchiale morendo sul colpo. Secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, l'allarme è scattato poco dopo le 6 di questa mattina, lunedì 20 aprile. I sanitari si sono recati sul posto con un'automedica e un'ambulanza in codice rosso ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, diretta dal Maggiore Sica, che hanno eseguito un primo controllo nella camera del sacerdote dove all'interno hanno rinvenuto un manoscritto in cui il prete salutava il padre ammettendo di "non farcela più", annunciando quindi l'estremo gesto. Le ciabatte del prete sono state rinvenute vicino alla finestra dalla quale è precipitato, mentre il resto della camera è apparso in ordine. Le cause del gesto sarebbero riconducibile a una grave forma di depressione.

Incidente nel Lecchese: morto un 28enne

In mattinata, poi, altro tragico evento in Lombardia. A Bulciago, in provincia di Lecco, un ragazzo di 28 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale durante il quale la sua auto si è ribaltata in via Roma, tratto della strada provinciale ex Briantea. Le cause e la dinamica esatta dell'incidente sono ora al vaglio delle forze dell'ordine. Da accertare in particolare se vi siano altre auto coinvolte nell'incidente oppure se il giovane alla guida abbia fatto tutto da solo. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che non hanno potuto salvargli la vita. A quanto risulta, il ragazzo era residente nella zona.