Cologno Monzese, incidente in una falegnameria: morto 50enne schiacciato da tavole di legno

È stato schiacciato da alcune tavole di legno che si sono staccate travolgendolo in pieno, per questo un 50enne di nazionalità tunisina è morto questo pomeriggio all’interno della propria falegnameria a Cologno Monzese. Per lui non c’è stato nulla da fare nonostante la rapida corsa in ospedale.