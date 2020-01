in foto: I panetti di hashish con il logo della Juventus sequestrati a Cologno Monzese. Foto: Carabinieri

Forse riteneva l'hashish che gli hanno sequestrato il migliore su piazza, tanto da porre il vecchio logo della Juventus – la miglior squadra, per l'appunto, in Italia da quasi un decennio – su ognuno dei cinque panetti in suo possesso. Fatto sta che, indipendentemente dalla qualità del prodotto, un uomo di 36 anni, B.F., originario di Lecco, è stato arrestato ieri (giovedì 30 gennaio) dai carabinieri a Cologno Monzese, alle porte di Milano, a seguito di un controllo mentre era al volante della sua auto in via Emilia.

L'uomo è incensurato, sarà processato per direttissima

Come comunicato dall'Arma, i militari hanno trovato a bordo della Volkswagen Golf del 36enne, un agente immobiliare incensurato, circa mezzo chilo di hashish suddiviso in cinque panetti riportanti il logo della Juventus. Per questo motivo, hanno deciso di perquisire pure la sua abitazione, dove sono stati ritrovati ulteriori tre grammi della sostanza stupefacente divisi in quattro dosi presumibilmente pronti per essere venduti, oltre a un bilancino di precisione. L'hashish, sequestrato, è ora oggetto di esami da laboratorio, mentre l'uomo attende dalla cella del Comando di Cologno Monzese di essere processato per direttissima, come da disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

A Gorgonzola sequestrati 35 chili di droga tra hashish e marijuana

Ieri, inoltre, è stato arrestato dalla squadra mobile di Milano un altro uomo, a Gorgonzola, trovato in possesso di circa 35 chili di droga (33 di marijuana e due di hashish), e circa sei chili di olio di cannabis da lui prodotto. L'arresto del 47enne è arrivato dopo una lunga serie di appostamenti dei poliziotti che tenevano d'occhio i suoi spostamenti. È risultato infatti che l'uomo raggiungeva con un furgone comuni limitrofi al suo, come Cassina de' Pecchi e Pessano con Bornago, per vendere la droga, prima di fare ritorno a casa, dove aveva a disposizione diversi box auto. Nel 2014, i poliziotti di Sesto San Giovanni l'avevano già arrestato dopo averlo trovato in possesso di 6 chili di cocaina, 10 di marijuana e 4 di hashish.