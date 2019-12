in foto: Collage, devastata la sala Fallaci a Cologno Monzese. A sinistra alcuni dei danni, a destra la defecazione di ignoti sul pavimento. Foto: Fb Angelo Rocchi e Dania Perego

La denuncia del gesto d'inciviltà è arrivata dal sindaco di Cologno Monzese, Angelo Rocchi, con un lungo post su Facebook. Il primo cittadino della cittadina in provincia di Milano ha rivelato che la scorsa notte, quella tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre, "qualche vigliacco si è introdotto nella Sala Fallaci sede della Mostra delle Macchine Leonardesche forzando una porta". Una volta nel salone, i malfattori hanno rubato "numerosi gadget", cercati "di rubare il televisore" e "defecato sul pavimento utilizzando alcune magliette esposte come carta igienica". Fortunatamente i vandali non si sono accaniti sulle macchine di Leonardo da Vinci, lasciandole intatte.

Il sindaco di Cologno Monzese agli autori del gesto: "Fate schifo!"

Oltre ai danni materiali ed economici subiti dalla mostra, è stato il rivoltante gesto di inciviltà a lasciare nello sconcerto il sindaco e i cittadini di Cologno Monzese. Rocchi ha commentato su Facebook condannando "i comportamenti figli dell'ineducazione, della mancanza di rispetto, dell'inciviltà", senza risparmiare un attacco diretto a conclusione del pensiero: "Fate schifo!". Nonostante l'accaduto, ora oggetto di indagine da parte dei carabinieri, il sindaco ha mostrato fermezza e determinazione: "Non ci fermiamo, la mostra sarà riaperta mercoledì 8 gennaio". In occasione di quel giorno, il salone Fallaci ospiterà le visite delle scolaresche, mentre dal 10 gennaio tornerà ad essere visitabile da tutti i cittadini. Rocchi, al termine della sua denuncia pubblica, si augura che "gli autori di questo gesto possano essere consegnati alla giustizia". Alle parole del sindaco fanno eco, sempre su Facebook, quelle dell'assessore ai Servizi culturali ed educativi di Cologno, Dania Perego, che si è detta "semplicemente senza parole. Non riesco a definire questi esseri che per puro divertimento o per dispetto hanno profanato in questo modo spregevole un'esposizione così bella e preziosa".