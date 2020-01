in foto: Immagine di repertorio

Paura a Cologno Monzese per una bambina di 3 anni, M. H., che è stata investita da un autoveicolo e ha riportato una sospetta frattura a un piede, secondo quanto riportato dal 118. La piccola è stata travolta pochi minuti prima delle 16 di oggi, lunedì 13 gennaio, in via Papa Giovanni XXIII nel comune dell'hinterland milanese.

Immediati i soccorsi con un'ambulanza e anche un mezzo dell'elisoccorso decollato da Milano. Le condizioni della piccola all'arrivo dei sanitari di Areu sono apparse meno gravi rispetto a quanto si temeva in un primo momento. È stata trasporta in codice giallo al San Raffaele con una sospetta frattura del malleolo. Sull'incidente indaga la polizia locale di Cologno Monzese, che ha svolto i rilievi del caso per ricostruire l'accaduto e le eventuali responsabilità.

Bambino di due anni investito a Coccaglio

All'inizio del mese di dicembre un bambino di due anni è stato investito a Coccaglio, nel Bresciano, travolto da un'auto mentre era nel passeggino spinto dalla madre che stava accompagnando lui e la sorellina all'asilo. Il bimbo è stato sbalzato a diversi metri di distanza ed è rimasto gravemente ferito. Al volante dell'automobile c'era una ragazza della zona, che non si è fermata a prestare soccorso ed è stata individuata alcune ore più tardi dagli agenti della polizia locale su indicazione degli stessi genitori della 22enne. L'arresto non è stato convalidato e la giovane resta in libertà in attesa del processo.