Giuseppina Parravicini è morta a 88 anni in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera, sabato 2 febbraio, a Cologno Monzese, Comune della provincia di Milano. Secondo le informazioni ricevute, la donna era in compagnia della nipote e stava attraversando la strada, camminando sulle strisce pedonali quando un'auto l'ha travolta, ferendola gravemente. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche la nipote, ma non in modo grave. Alla guida dell'auto c'era un 81enne, che ha fermato il veicolo ed è subito sceso a prestare aiuto alla vittima. L'uomo è stato sottoposto all'alcol test ma è risultato negativo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso l'anziana e l'ha trasportata con l'ambulanza all'ospedale San Raffaele di Milano.

La donna è morta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso, a causa delle gravi ferite e traumi riportati. La nipote ha invece riportato contusioni, non gravi,è stata dimessa e ha ricevuto una prognosi di cinque giorni. I carabinieri hanno svolto i rilievi del caso e stanno svolgendo gli accertamenti per far luce sulla dinamica e ricostruire esattamente l'accaduto. Nonostante l'automobilista si sia fermato a prestare soccorso, i militari stanno comunque indagando su di lui per la morte della donna e la sua macchina è stata sequestrata.