Paura nella tarda serata di ieri, sabato 3 marzo, a Cologno Monzese, cittadina alle porte di Milano: intorno alle 23 un incendio è divampato nella cantina di un condominio Aler in via Luigi Pirandello. Sul posto si sono recate cinque squadre dei vigili del fuoco, che hanno impiegato diverse ore – quasi tutta la notte – per domare le fiamme. A causa della densa nuvola di fumo che si è levata dalla cantina e ha invaso gli appartamenti, sedici famiglie che abitano lo stabile sono state evacuate in via precauzionale dalle loro case. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, ma per fortuna l'incendio non avrebbe fatto registrare nessun ferito.

Una volta domato l'incendio, l'intero palazzo è stato posto sotto sequestro e messo in sicurezza dai pompieri. Sul posto sono poi arrivati anche i carabinieri, che adesso indagano su quanto accaduto. Ancora sconosciute, per ora, le cause dell'incendio: si lavora per stabilire se il rogo sia stato di natura dolosa, oppure se questi sia divampato a causa di una tragica fatalità.