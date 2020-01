in foto: L’auto andata a fuoco a Cologne (Foto Facebook – Claudio Belotti)

Momenti di terrore a Cologne, nel Bresciano, dove questa mattina due uomini incappucciati hanno dato fuoco a un'auto parcheggiata in piazza nel centro cittadino provocando un vasto incendio che ha distrutto tre veicoli e minacciato alcuni edifici le cui facciate sono state annerite dal fuoco.

Uomini incappucciati danno alle fiamme un'auto: paura a Cologne

La chiamata di allarme è arrivata attorno alle 10.15 di oggi, mercoledì 22 gennaio. Secondo quanto confermato a Fanpage.it da fonti della polizia locale, alcuni testimoni presenti sul posto hanno visto i due soggetti a volto coperto avvicinarsi al veicolo, rompere i cristalli e gettare qualcosa all'interno del mezzo, da cui sono si immediatamente sprigionate le fiamme. I due piromani sono quindi scappati.

Tre veicoli distrutti, le fiamme hanno minacciato anche le case

Sul posto, in piazza Don Milani, dove intervenuti i vigili del fuoco, una squadra da Palazzolo con ape a autobotte e la prima squadra da Brescia. Dal primo veicolo, una Mercesdes, le fiamme si erano già propagate ad altri due, che sono andati completamente distrutti. Anche un terzo mezzo è stato danneggiato. Una delle auto che hanno preso fuoco si è messa in moto, come a volte può capitare in questi casi, e si è avvicinata di alcuni metri ai palazzi.

Fumo e fiamme hanno lambito i balconi e le finestre al primo piano, gettando nel panico i residenti. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e i pompieri sono riusciti a spegnere il rogo prima che coinvolgesse altre auto e case. Il denso fumo nero proveniente dalle auto si è alzato nel cielo ed è stato visibile anche dai paesi vicini, come Chiari, Coccaglio, Rovato e Palazzolo. Sull'accaduto indagano la polizia locale del comando di Coccaglio e i carabinieri.