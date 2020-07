in foto: Immagine di repertorio

Paura questo pomeriggio a Colico, sull'alto lago di Como, in provincia di Lecco, dove un elicottero è precipitato in fase di atterraggio. A bordo tre persone, il pilota e due passeggeri, che sono rimaste ferite e sono state soccorse dal 118 giunto sul posto con un'ambulanza, un'auto medica e un'eliambulanza.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di oggi, mercoledì 8 luglio, a Colico, in prossimità del lido del comune lecchese: un elicottero con a bordo due persone e il pilota durante la fase di atterraggio, per motivi ancora da chiarire, si è rovesciato su un fianco a pochi metri da terra. Per fortuna le tre persone a bordo, una donna di 48 anni e due uomini di 55 e 57 anni, hanno riportato lievi ferite e sono state soccorso dal personale medico del 118 accorso sul posto con due mezzi e un elicottero sopraggiunto poco dopo: i tre che sono usciti autonomamente dal velivolo hanno riportato solo alcune contusioni ed escoriazioni e per questo non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Forse un problema tecnico alla base dell'incidente

Sul luogo dell'incidente sono accorse anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi: stando a una prima ipotesi l'incidente è avvenuto a seguito di un problema tecnico.