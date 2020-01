in foto: La superficie ghiacciata del lago d’Endine (Foto di Francesco Bonometti @FraBonometti su Twitter)

Il nuovo anno ha portato con sé il freddo pungente dell'inverno: le temperature si sono abbassate drasticamente rispetto a un dicembre "caldo" come non si vedeva da anni. In provincia di Bergamo il gelo sta iniziando a far ghiacciare il lago di Endine, uno specchio d'acqua in Val Cavallina che è uno dei pochi bacini di pianura che è soggetto al fenomeno del congelamento. Nei mesi invernali il lago si trasforma in un'attrazione naturale per gli appassionati di pattinaggio, che hanno la possibilità di scivolare su una lunga distesa ghiacciata in uno scenario suggestivo da paesaggio delle fiabe. Uno spettacolo, che come dimostrano le immagini degli anni passati – Fanpage.it lo documentò lo scorso anno -, è davvero unico nel suo genere ed è pronto a far rivivere forti emozioni anche quest'anno.

Il successo dello scorso anno

Nel 2019 il lago di Endine era stato in grado di attrarre migliaia di curiosi da tutta la Lombardia e non solo. Nei fine settimana lo specchio d'acqua ghiacciato era stato letteralmente invaso da bambini, famiglie, pattinatori e giocatori di hockey. L'amministrazione comunale di Endine aveva anche evitato di imporre il divieto di avventurarsi a piedi sopra il lago, poiché tali appelli restavano inascoltati nel corso degli anni precedenti. L'impulso di provare l'emozione di camminare "sopra le acque" è troppo forte e risulta impossibile arginare il desiderio dei tanti turisti che ogni anno si riversano sull'immensa pista di pattinaggio naturale. Un pellegrinaggio di massa che, freddo permettendo, si ripeterà anche quest'anno.