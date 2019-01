in foto: [Foto di repertorio]

Mistero a Codogno, nel lodigiano, dove il cadavere di un clochard è stato ritrovato all'interno di un'ex-discoteca locale, la Majorca, chiusa ormai dal 2005 e da allora diventata spesso un riparo per i meno fortunati, sebbene l'edificio si trovi ora in una condizione di forte degrado. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai colleghi del comando provinciale di Lodi.

Stando alle prime ipotesi, la causa della morte potrebbe essere dovute ad una lite tra senzatetto avvenuta all'interno dell'ex-discoteca, durante la quale ad avere la peggio sarebbe stato l'uomo deceduto, risultato essere dai controlli un clochard di origine italiana di circa cinquant'anni, la cui identità non è stata resa nota. Il corpo è stato ritrovato in quelli che una volta erano i bagni del locale della bassa lodigiana, e presenterebbe i segni di una violenta colluttazione, che hanno fatto immediatamente pensare all'ipotesi di una lite finita male. Oltre alle forze dell'ordine, nella ex-Majorca sono giunti anche gli esperti di Medicina Legale di Pavia, per i rilievi del caso. Sarà proprio un esame più approfondito sulla salma dell'uomo a cercare di fare chiarezza sull'esatta dinamica del suo decesso, che al momento lascia pensare più ad una morte per cause violente piuttosto che ad un decesso "naturale" o causato dalle forti ondate di gelo di questo giorni.