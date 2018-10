in foto: Cocaina nelle cassette di ananas a Milano

"Tierra nuestra latina": così si chiamava la società che apparentemente commerciava in container pieni di frutta freschissima che rifornivano i mercati di Livorno e Milano. Solo che, una volta ogni tre mesi tra i bancali veniva inserita la partita di cocaina colombiana. Stavolta però il paravento dei narcos italiani è stato smascherato e dalla società con sede a Barcellona e coltivazioni di ananas in Costa Rica si è riusciti a risalire al carico di stupefacenti. È uno dei passaggi chiave dell'indagine "Miracolo" che si è conclusa con l'esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 29 persone tra Milano, Pavia e Barcellona. Sono state sequestrati 219 chili di cocaina, oltre a diverse armi.

Sono stati ricostruiti dalle intercettazioni due carichi da oltre 100 chili il 10 ottobre e il 7 dicembre 2017, mentre altri due sono stati seguiti in diretta: 101 chili il 27 marzo 2018 e 114 il giorno successivo. Questi ultimi due, sequestrati dagli agenti della Squadra mobile di Milano a Livorno, sul mercato al dettaglio avrebbero fruttato quasi 25 milioni di euro. Titolari della società di importazione erano due uomini già segnalati dalle forze di polizia di Madrid in quanto coinvolti in un'articolata organizzazione criminale dedita al traffico di cocaina dal Sudamerica all'Europa.