Facevano arrivare grandi quantità di cocaina dall'Olanda alla Brianza nascosta a bordo di tir, ed erano i fornitori degli spacciatori delle piazze di Monza e dell’hinterland. Nove persone sono state arrestate dai carabinieri per traffico internazionale di droga: si tratta di quattro cittadini albanesi, tre italiani e due rumeni.

Spaccio di cocaina dall'Olanda a Monza: in manette nove persone

L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Rosario Ferracane, è stata avviata nel dicembre 2019 in seguito all'aumento dell'attività di spaccio nel quartiere San Rocco di Monza. Le informazioni raccolte dai militari del nucleo investigativo monzese hanno permesso di individuare un cittadino albanese di 30 anni, pluripregiudicato per reati specifici, che riforniva numerosi spacciatori usando la propria abitazione come base logistica. L'uomo era aiutato dalla moglie, che lo affiancava nell'attività di approvvigionamento e “taglio” della cocaina e si occupava di versare le somme guadagnate su conti correnti riconducibili alla coppia.

I carabinieri hanno ricostruito la rete di pusher e filmato le consegne

Gli investigatori sono riusciti a risalire al fornitore della cocaina: si tratta di un albanese residente in Olanda, già noto agli inquirenti per i suoi traffici a livello internazionale. Per introdurre grandi quantità di cocaina in Italia utilizzava diversi corrieri, in maggioranza autisti di tir. I militari hanno filmanto le consegne e ricostruito la rete di pusher legata al principale indagato, che era già stato arrestato nel febbraio scorso perché trovato in possesso di un kg di cocaina, destinata al mercato svizzero, e di oltre 20mila euro contanti.