in foto: [Foto di repertorio]

Sabato di sangue sulle strade nella Valle Seriana, in provincia di Bergamo, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un gravissimo incidente avvenuto tra la sua auto e un furgone. La vittima, Davide Fornoni, residente ad Ardesio, era alla guida della sua vettura quando, intorno all'una e venti, nei pressi di Clusone, in via Brescia, si è scontrato con furgoncino guidato da un 35enne: secondo una prima ricostruzione avanzata dalle forze dell'ordine sembra che il giovane stesse tentando di effettuare un sorpasso mentre dal lato opposto proveniva proprio il mezzo più pesante. Non riuscendo a rientrare in tempo nella sua corsia, l'auto si è inevitabilmente scontrata con il furgone in un violentissimo impatto che ha fatto capitolar la vettura del 19enne sull'asfalto dopo un volo e dopo essersi cappottata. Mentre il furgone dopo una carambola ha arrestato la propria corsa.

Il giovane è morto sul colpo, il conducente del furgone ha riportato lievi ferite

La situazione è apparsa subito disperata e così i mezzi di soccorso, un'ambulanza e un'auto medica, sono giunti poco dopo sul posto ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane le cui ferite sono risultate essere troppo gravi. Ferite superficiali sono quelle invece riportate dal 35enne alla guida del furgoncino che, ancora sotto shock, è stato medico sul posto e poi trasportato all’ospedale di Piario. Sul luogo dell'incidente, avvenuto nei pressi del ristorante locale la Bussola, sono poi giunti i carabinieri di Clusone che dopo aver transennato il tratto interessato hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l'accaduto.