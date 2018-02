Aggredito al culmine di una lite e spintonato: un uomo di 61 anni, senza fissa dimora, lotta tra la vita e la morte dopo aver sbattuto violentemente la testa sull'asfalto. Tutto è accaduto nel pomeriggio di oggi in via Marghera a Milano, dove il senzatetto ha cominciato un'accesa discussione, con ogni probabilità per futili motivi, con un altro uomo di 48 anni. La lite è ben presto degenerata e dalle parole si è passati ai fatti: il 48enne ha aggredito il 61enne, spintonandolo con violenza: nella caduta, l'uomo ha picchiato violentemente con il capo al suolo.

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato d'urgenza il 61enne all'ospedale San Carlo, dove è ora ricoverato in prognosi riservata e dove lotta tra la vita e la morte. Il 48enne, dipendente di banca e incensurato, contuso lievemente durante la lite, è stato ascoltato dai carabinieri del comando provinciale di Milano, che indagano sull'accaduto: stando a quanto l'uomo ha raccontato ai militari dell'Arma, dopo aver visto il 61enne rovistare nell'immondizia, questi si sarebbe avvicinato per donargli una banconota da 5 euro. Il senzatetto gli avrebbe sferrato un pugno e il 48enne, per difendersi, lo ha spintonato, provocandone la caduta. Stando a quanto si apprende l'uomo verrà denunciato in stato di libertà con l'accusa di lesioni personali aggravate.