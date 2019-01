Con una temperatura media di 16.1 gradi il 2018 si è classificato per Milano come il più caldo degli ultimi 122 anni. Temperature record dunque non solo per l'Italia ma anche il capoluogo, come già accaduto nel 2015 e nel 2017 con una media superiore di 1.8 gradi rispetto a quella di riferimento. I dati diffusi dalla Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo mostrano come anche i mesi freddi come gennaio e spesso aprile abbiano in realtà raggiunto temperature di quasi 4 gradi sopra la media. La temperatura minima più elevata è stata registra il 31 luglio: 27°C a Milano Centro, mentre la minima più bassa in assoluto si è registrata il 27 febbraio con -4.6 °C a Milano San Siro che resta la zona più fredda della città. Mentre il Centro, Sarpi e Bicocca sono le più calde in assoluto: proprio a Bicocca si è registrata la temperatura massima più alta dell'anno, 36.1 °C il 5 agosto.

A Milano non piove da 27 giorni consecutivi

Per quanto riguarda le precipitazioni invece come nel 2017 sono state poche e inferiori alla media per tutto il 2018 che è stato caratterizzato da lunghi periodi di siccità e brevi periodi di piogge molto intense: in assoluto il mese più piovoso è stato maggio, con 149 mm di pioggia caduti, mentre i più secchi sono stati settembre e dicembre. E se si considera che gli ultimi 12 giorni di dicembre non ha piovuto e che finora dall'inizio del 2019 non vi sono state precipitazioni in città, a oggi sono 27 i giorni consecutivi senza pioggia, quasi un mese.