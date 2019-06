in foto: Il politecnico di Milano

Secondo una delle classifiche universitarie globali più consultate al mondo, la Qs World University Rankings, il Politecnico di Milano si posiziona tra le migliori 150 università del mondo, conquistando così il titolo di prima università d'Italia. La classifica è stata pubblicata dagli analisti di Qs Quacquarelli Symonds e ha decretato per l'ottavo anno consecutivo il Mit, il Massachusetts Institute of Technology di Boston, la migliore università del mondo. Per quanto riguarda gli istituti italiani invece sono ben 34 quelli presenti nella classifica, facendo così guadagnare all'Italia il premio di settimo paese più rappresentato al mondo e il terzo dell'Unione Europea, dopo il Regno Unito e la Germania. Quattordici le università che migliorano il posizionamento: tra queste l’università di Firenze, 448esima, che ha conquistato più di 50 posizioni; la Federico II di Napoli, 424esima e 48 posizioni guadagnate e il Politecnico di Torino, al 348esimo posto che recupera quaranta posizioni.

Per quanto riguarda gli altri istituti milanesi invece, l'Università di Milano si posiziona al 302esimo posto, tra le prime 600 invece l'Università Cattolica e l'Università di Milano Bicocca. Mentre la seconda italiana è la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che si colloca in 177esima posizione ma raggiunge un traguardo molto ambito e cioè entra tra le top 10 per l’indicatore che misura l’impatto della ricerca prodotta. A seguire tra le italiane ci sono l'Università di Bologna e la Sapienza di Roma. Come viene stilata la classifica? Viene costruita attraverso una ricerca che racchiude le opinioni di 94.000 docenti, accademici e ricercatori e di 44.000 manager e direttori delle risorse umane. Inoltre sono quasi 12 milioni le pubblicazioni scientifiche analizzate e 100 milioni le citazioni oltre alla distribuzione di 23 millioni di studenti e di circa 2 millioni di docenti e ricercatori.