in foto: Le auto coinvolte nell’incidente a Cividate Camuno

Violento incidente nella serata di mercoledì a Cividate Camuno, in provincia di Brescia, dove due auto si sono scontrate lungo la Statale 42 causando il ferimento di ben quattro persone, una delle quali è stata trasportata in grave condizioni agli Spedali Civili. Lo schianto si è verificato intorno alle 19.30 quando una Range Rover e una Skoda provenienti da direzioni opposte si sono scontrate in un impatto frontale nel territorio di Cividate Camuno: a bordo delle due vetture vi erano quattro persone che sono rimaste tutte ferite nello schianto. Le due auto infatti sono andate completamente distrutte. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 con due ambulanze e un'auto medica, coadiuvati poi da un elicottero alzatosi da Brescia per supportare il personale sanitario nelle operazioni di soccorso.

Da chiarire la dinamica dell'incidente: indaga la polizia

Tre dei feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Esine, un ragazzo e una ragazza, di 28 e 27 anni, e un uomo di 52, mentre una terza persona, una donna di 30 anni è stata trasportata al Civile di Brescia a causa delle ferite riportate. Le sue condizioni apparse inizialmente molto serie hanno si sono stabilizzate una volta giunta in ospedale. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, che non solo hanno supportato medici e infermieri nel soccorrere i feriti, ma si sono occupati della messa in sicurezza della carreggiata: la strada è stata infatti chiusa per ore al traffico per permettere le operazioni di soccorso e poi di rimozione dei mezzi. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la polizia che ha effettuato i rilievi del caso utili a ricostruire quanto accaduto.