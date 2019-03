Lutto cittadino mercoledì 6 marzo per la città di Civate, in provincia di Lecco, che piange la prematura scomparsa del sindaco Baldassarre Mauri. Recatosi in municipio come da prassi lunedì mattina, l'uomo è stato colto da un improvviso malore non appena tornato a casa. Sindaco della città dal 2009, Mauri era alla conclusione del suo secondo mandato. Con un passato da bancario, a 70 anni, Mauri era assessore per la Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino dal luglio del 2018 con deleghe alle Politiche di valorizzazione del territorio montano, GAL, Piani Resinelli, Turismo, Artigianato Locale, Informatizzazione. Soltanto pochi giorni fa, venerdì, il sindaco aveva partecipato alla visita del ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli sul cantiere del ponte di Annone. I funerali si terranno mercoledì alle 15 nella chiesa parrocchiale della città.

Il cordoglio del sindaco di Lecco per la scomparsa di Baldassarre Mauri

"Conoscevo bene il Sindaco Baldassarre Mauri, alla cui famiglia esprimo il mio personale di cordoglio, nonché quello dell’Amministrazione comunale di Lecco", inizia così la nota del primo cittadino di Lecco Virginio Brivio a seguito della morte del sindaco di Civate che ricordato l'impegno profuso per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione dell'Abbazia di San Pietro al Monte e "il suo costante apporto ai progetti di respiro sovracomunale, la collaborazione sul fronte delle società partecipate dai Comuni, delle gestioni associate e in generale di tutti gli strumenti messi in atto per affrontare insieme le nuove sfide". Il sindaco di Lecco ha poi fatto sapere che parteciperà a funerali di Rino, come lo chiamavano gli amici, mercoledì pomeriggio.