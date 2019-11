Al via a Como dal 23 novembre la Città dei Balocchi 2019: torna per il 26esimo anno la manifestazione che prevede una lunga serie di eventi incentrati sul Natale per le vie del centro cittadino. Gli appuntamenti più attesi sono il Magic Light Festival e il mercatino di Natale, diventati due momenti imperdibili non solo per i comaschi, ma anche per i tanti visitatori che arrivano da tutta la Lombardia con l'intenzione di vivere una giornata natalizia a due passi dal lago. Il festival proseguirà fino al 6 gennaio 2020.

Tutte le iniziative della "Città dei Balocchi"

Il Magic Light Festival è il momento più atteso del periodo natalizio a Como, un'occasione in grado di regalare alla città un'atmosfera da mondo delle fiabe, con giochi di luci e proiezioni che abbelliranno le piazze e i palazzi del centro città. Oltre allo show scenografico, il Natale della Città dei Balocchi sarà animato da numerose iniziative e attrazioni, a cominciare dalle casette di legno allestite per il mercatino natalizio.

Attività e laboratori per i bambini

Como è pronta a trasformarsi in un villaggio fiabesco, con la magia del Natale che invaderà le strade regalando a tutti momenti spensierati e lieti. Tanti anche i laboratori e le animazioni pensate per i più piccoli: la pista di pattinaggio, la giostra del ‘700, la ruota panoramica, oltre all'arrivo dei Babbo Natale e della Befana, la musica in piazza e molto altro ancora. Grande attesa anche per lo spettacolare show pirotecnico sul lago previsto per la serata di capodanno.