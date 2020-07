in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Cislago, in provincia di Varese, dove un uomo di 34 anni è caduto da un ponteggio, da un'altezza di circa cinque metri. Sul posto, un cantiere edile di via Filippo Meda, sono giunti i soccorritori del 118 con un'ambulanza al quale è sopraggiunto anche un'eliambulanza: l'uomo è stato trasportato in codice giallo al San Raffaele di Milano.

L'uomo ricoverato al San Raffaele di Milano per un trauma cranico

L'allarme è scattato intorno alle 8.45 quando è stato chiesto l'intervento dei soccorritori del 118 nel cantiere edile di Cislago in via Filippo Meda per un incidente accorso a un operaio: l'uomo, D.E. di 34 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un ponteggio, da un'altezza di circa 6 metri. In suo soccorso sono intervenuti un’ambulanza della Sos di Uboldo e l’elisoccorso del 118. Stando a quanto riportato da Areu, l'Azienda regionale di emergenza urgenza, il 34enne avrebbe riportato un forte trauma cranico, per questo è stato trasferito con l’elicottero all’ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Saronno per ricostruire la dinamica dell’accaduto e i tecnici Ats per verificare che tutte le norme siano state rispettate.