in foto: (Foto di repertorio)

L'ha comunicato il sindaco questa mattina con un post condiviso sulla propria pagina Facebook, sottolineando sconforto e amarezza per l'ennesimo episodio di questo tipo finito in tragedia. Un'anziana signora di 79 anni è stata investita a Cisano Bergamasco poco dopo le 7 da un'auto che percorreva ad alta velocità via Papa Giovanni, ex statale 342, in direzione Brivio: la donna sarebbe stata colpita e sbalzata lontano di alcuni metri. Per lei non ci sarebbe stato nulla da fare.

Investita mentre attraversava la strada

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Zogno, giunti immediatamente sul posto dove hanno effettuato i primi rilievi, l'anziana si stava recando a messa ed era intenta ad attraversare la strada quando è stata investita. "Non ho più parole, quante volte ho detto e gridato a tutti che non si può più andare avanti così – le parole del sindaco di Cisano, Andrea Previtali – sono affranto e sono vicino ai familiari della signora e porgo le mie più sentite condoglianze". Insieme con i militari sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza.