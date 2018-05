in foto: foto di repertorio

È grave, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stanotte sull'autostrada A4 tra Sirmione e Desenzano del Garda (Brescia). Due automobili, entrambe dirette verso Milano sono state protagoniste di un tamponamento a velocità sostenuta, l'impatto è stato inevitabile e violentissimo. I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre dalle lamiere i cinque feriti, la Stradale ha deviato il traffico dall'area interessata e i soccorsi hanno portato i feriti in ospedale. Uno dei passeggeri, una donna, è morta a causa delle gravi ferite riportate. I feriti sono stati portati in eliambulanza, all'ospedale Civile. Ora sono in corso di accertamento i rilievi per chiarire l'esatta dinamica della vicenda.