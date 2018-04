Le apparenze ingannano e questo non è solo un vecchio adagio popolare: avresti mai pensato che Milano con i suoi 3 mila ettari di territorio coltivato e le circa 110 aziende agroalimentari ancora in attività, è il secondo comune agricolo per dimensioni e produttività in Italia? Beh è proprio così e in questa prospettiva un posto di primo piano è occupato dalle Cascine che si trovano facilmente anche in città, senza percorrere chilometri di distanza e con una serie di attività e laboratori, dall'ippica, alla cucina, passando per lo yoga e laboratori di musica, a disposizione di grandi e piccini. Insomma è come se queste dimore storiche, fossero rinate a nuova vita, grazie al lavoro tramandato di generazione in generazione o grazie al supporto di cooperative che tengono in vita lo stretto legame con la natura e i suoi frutti. Quelle che inizialmente nascono come depositi per prodotti agricoli o fienili, sono oggi meta ambita dei weekend di primavera per amici, famiglie e amanti del verde urbano. Ecco cinque Cascine di Milano da provare subito, se ne conosci altre segnalacele.

Cascina Cuccagna

Indirizzo: Via Cuccagna 2/4, Milano

Contatti: 02 8342 1007

Perché questo è un vero e proprio luogo di cura per l'anima e il corpo. E non a caso la Cascina Cuccagna era dei Padri Fatebenefratelli, che nei terreni vi coltivavano le erbe officinali per l'Ospedale Maggiore. Oggi questo spazio è rimasto incontaminato e mantiene i principi con cui è nato, grazie anche al lavoro della cooperativa Cuccagna che promuove una serie di iniziative e attività culturali e ricreative.

Cascina Martesana

Indirizzo: Via Bertelli 44, Milano

Orari: Venerdì dalle 17.00 alle 23.45, da sabato a domenica dalle 11.00 alle 23.45

Contatti: 389 582 0695- sito ufficiale

Qui la parola d'ordine è evoluzione. E a giudicare dai risultati ben venga, se pensiamo che Cascina Martesana è uno spazio privato che torna a essere pubblico da luglio 2013 a seguito del recupero del rudere di un’antica casa colonica in via Bertelli. Qui ora è nato un nuovo luogo di aggregazione dove si tengono laboratori, corsi di alimentazione consapevole, incontri di musica e dove ci si può rilassare su di un'amaca.

Cascina Gaggioli

Indirizzo: Via Selvanesco 25, Milano

Orari: Martedì dalle 15.00 alle 19.00, dal mercoledì al venerdì dalle 9.00 alle 12,30 e dalle 15.00 alle 19.00, sabato dalle 9.00 alle 19.00

Contatti: 02 5523 1905- sito ufficiale

Trovarsi immersi in una struttura originaria della metà dell'800, senza allontanarsi dalla città. Cascina Gaggioli risponde pienamente a questa descrizione come testimoniano le date incise su alcuni manufatti in granito che costituivano le prese d’acqua per le marcite, qui numerose. Oggi qui in Cascina si può soggiornare, pranzare e visitare le stalle dove si allevano bovini da carne di razza e tutto intorno si estendono i campi coltivati secondo il metodo dell’agricoltura biologica.

Cascina Campi

Indirizzo: Via Fratelli Rizzardi 15, Milano

Contatti: 02 4820 3061- sito ufficiale

Un po' Cascina, un po' circo. La Cascina Campi è infatti uno spazio molto amato dai più piccoli dove si organizzano corsi e laboratori circensi ed equestri per bambini di ogni età e dove allo stesso tempo anche gli adulti possono visitare l'azienda agricola e agrituristica con l’allevamento di 60 bovini, 30 cavalli, 50 ovini e caprini, 20 conigli e numerosi animali da cortile, oltre ad asini e maiali.

Cascina Battivacco

Indirizzo: Via Barona 111, Milano

Contatti: 02 813 3351- sito ufficiale