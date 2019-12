in foto: (Immagine di repertorio)

Paura nel pomeriggio di ieri, domenica 15 dicembre, a Cinisello Balsamo, nell'hinterland nord di Milano. Attorno alle 15.30 un ragazzino di 12 anni è stato investito da un'auto. L'incidente, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato in via Giovanni Prati. Il ragazzino era in sella alla sua bici: stando a quanto ricostruito dai vigili urbani di Cinisello, intervenuti sul posto assieme ai soccorritori del 118, il giovane avrebbe sterzato attraversando la strada all'improvviso in un punto in cui non vi sono né strisce pedonali né ciclabili. Il conducente della vettura si sarebbe trovato improvvisamente davanti il ragazzo senza riuscire a evitare l'impatto.

I soccorsi sono arrivati in codice rosso: ma il ragazzino non è grave

L'Areu ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, temendo che le condizioni del ragazzino potessero essere gravi. Fortunatamente, però, i traumi riportati dal giovanissimo ciclista non sono importanti: il ragazzino è stato trasportato in ospedale a bordo di un'ambulanza in codice verde. È stato ricoverato al Niguarda, dove i medici hanno effettuato accertamenti sulle sue condizioni e sulle ferite riportate: il giovane fortunatamente non è in pericolo di vita e se l'è cavata con un grande spavento, che si spera gli possa servire per prestare maggiore attenzione in futuro. Proseguono, in ogni caso, gli approfondimenti sul caso da parte della polizia locale di Cinisello, in maniera da escludere eventuali responsabilità da parte dell'automobilista: bisognerà infatti capire a che velocità stesse procedendo.