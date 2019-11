in foto: La marijuana sequestrata

Un borsone da palestra nel quale nascondeva ben 40 sacchetti di marijuana per un peso totale di circa 23 chili. È quanto scoperto dagli agenti di polizia di Cinisello Balsamo alle porte di Milano nel pomeriggio di mercoledì 6 novembre: il proprietario del borsone, un uomo di 35 anni è stato immediatamente arrestato. Il tutto è avvenuto nei pressi del quartiere di Campo dei Fiori, alla periferia di Cinisello quando due agenti della Squadra Volante durante un servizio di pattugliamento hanno notato un uomo uscire da un'auto e correre via velocemente.

In casa nascondeva 1800 euro in contanti

Immediatamente lo hanno fermato per un controllo al termine del quale è scattata la perquisizione della vettura dalla quale era uscito. Ed è così che gli agenti hanno trovato il borsone sul sedile posteriore dell'auto, un normalissimo borsone da palestra all'interno del quale però erano stipati 40 sacchetti confezionati, contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 23 chili. L'uomo, italiano di 35 anni e incensurato, è stato accompagnato al commissariato di Cinisello dove è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nella sua casa di Cormano gli agenti in una seconda perquisizione hanno trovato 4 grammi di cocaina e 1.800 euro in contanti.