in foto: (Immagine di repertorio)

Tre uomini sono finiti in manette per furto aggravato in concorso. L'arresto è avvenuto a Cinisello Balsamo, nell'hinterland di Milano, nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. A quanto risulta i tre ladri, di 26, 28 e 51 anni, avrebbero rubato un furgone parcheggiato in via Libertà a Monza, per poi cercare di fare perdere le proprie tracce spostandosi verso Cinisello Balsamo. Qui, i malviventi hanno cercato di mettere a segno un altro colpo, ma il loro tentativo di furto è stato bloccato sul nascere dall'intervento delle forze dell'ordine. I tre sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni all'altezza di via Petrarca.

Il momento dell'arresto

Secondo quanto risulta da quanto emerso fino a questo momento i tre ladri di furgoni, dopo aver messo a segno il primo furto a Monza, si sono poi spostati a bordo dell'Iveco rubato verso Cinisello Balsamo. I carabinieri di Sesto sono riusciti a risalire alla targa e al modello del camion rubato proveniente da Monza grazie a una segnalazione giunta alla centrale operativa. Le forze dell'ordine li hanno colti in flagrante, proprio nel momento in cui stavano smontando le centraline di un altro veicolo per riuscire a portarlo via. L'ipotesi è che i ladri fossero tornati a Cinisello per portare a termine un furto già iniziato in precedenza. All'interno dei furgoni recuperati dalle forze dell'ordine sono stati rinvenuti diversi attrezzi che i malviventi utilizzavano per scassinare le serrature dei veicoli che rubavano. Gli uomini arrestati sono tutti italiani e tutti avevano già precedenti penali per lo stesso tipo di reato.