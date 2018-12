in foto: Immagine di repertorio

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di lunedì a Cinisello Balsamo, quando un uomo è caduto dalla sella del proprio scooter dopo aver frenato per evitare lo scontro con un'auto. Il conducente del mezzo è stato soccorso immediatamente dal personale sanitario del 118, arrivato con ambulanza e automedica, che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza: il 35enne di Vedano al Lambro, giunto in gravi condizioni al pronto soccorso, è morto poco dopo il suo arrivo. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente su cui stanno indagando ora gli agenti della polizia locale giunti sul luogo del sinistro dove sono stati effettuati i rilievi del caso. Il motociclista intorno alle 17 stava percorrendo via 25 Aprile, una delle strade del comune alle porte di Milano, al confine con Cusano Milanino, quando il suo scooter di grossa cilindrata si è riversato sull'asfalto sbalzando l'uomo a qualche metro. L'automobilista è stato trasportato in ospedale in stato di shock: i test tossicologici che sono stati eseguiti hanno dato esito negativo.