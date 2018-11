in foto: Il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi

L'ha scritto nero su bianco motivando la sua decisione come una scelta personale, il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, che ha deciso di non celebrare personalmente le unioni civili tra persone dello stesso sesso. "La mia personale posizione è nota e riguarda profonde convinzioni, morali e religiose prima ancora che politiche, in quanto tali non strumentalizzabili, e mi consente di avvalermi della facoltà di non celebrare direttamente le unioni, senza che questo costituisca ostacolo alcuno alla attuazione del dettato normativo" ha fatto sapere in una nota ufficiale. Il sindaco però ci tiene a precisare che "il Comune di Cinisello Balsamo, nel rispetto della norma vigente, assicura regolarmente la celebrazione delle unioni civili e ho già espresso parere favorevole a delegare in via permanente tutti i consiglieri comunali alla celebrazione dei matrimoni e, appunto, delle unioni civili. Questo mi compete, nel mio dovere di sindaco". Non ci sta però il Pd che ha risposto immediatamente alla nota di Ghilardi: il capogruppo Pd, Andrea Catania sul suo profilo Facebook ha fatto sapere di essere deluso dalla scelta del sindaco: "Il sindaco ci fa sapere che l'amministrazione comunale assicurerà le celebrazioni delle unioni civili. Una non notizia visto che si tratta di un atto dovuto. Questa sua scelta è sì personale ma anche politica che lancia un messaggio pericoloso da parte di chi nel suo ruolo dovrebbe rappresentare tutta la città: per Ghilardi non tutti i cittadini sono uguali ai suoi occhi, soprattutto chi ha un orientamento sessuale diverso. Dobbiamo aspettarci altro?" Proprio Catania insieme con l'ex sindaco Silvia Trezzi aveva presentato l'interrogazione al sindaco lo scorso settembre, chiedendogli se le deleghe date agli assessori in materia di matrimoni comprendessero anche le unioni civili e in particolare come lui si sarebbe comportato in merito alla questione. L'interrogazione era stata la conseguenza di quanto accaduto la scorsa estate quando, nel momento in cui il sindaco ha dovuto conferire le deleghe per le varie funzioni, in merito alle unioni civili non è stato chiarito se tali deleghe comprendessero anche le unioni civili tra persone dello stesso sesso e quale fosse la sua posizione in merito.