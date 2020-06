La guardia di finanza di Paderno Dugnano ha arrestato per corruzione l'ex sindaca di Cinisello Balsamo, Siria Trezzi, insieme al marito imprenditore Roberto Imberti.

I finanzieri hanno eseguito oggi un’ordinanza del Gip di Monza, nei confronti dell'ex amministratrice del Partito democratico, del marito e di un altro imprenditore. A Trezzi sono state contestate condotte corruttive a beneficio dell'imprenditore "volte alla valorizzazione di sue proprietà immobiliari localizzate nel Parco Grugnotorto di Cinisello Balsamo".

Avrebbe favorito un imprenditore aumentando il valore di sue proprietà

Per favorire l'imprenditore, l'ex sindaca avrebbe attribuito, in un caso, un notevole incremento degli indici edificatori su un’area di sua proprietà e, in un altro caso, nella avrebbe rivalutato in aumento un terreno agricolo (da 6 milioni a 16 milioni di euro) "mediante apposito inserimento in un progetto urbanistico di ampliamento di un grosso centro commerciale".

In tale operazione sono state eseguite, altresì, due misure cautelari di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un ex assessore e di un ex consigliere comunale.

Da Sel al Pd, era stata eletta con il 65 per cento delle preferenze nel 2013

La prima cittadina del comune nell'hinterland di Milano e il coniuge erano finiti sotto indagine già nel 2016, quando le fiamme gialle avevano eseguito perquisizioni e acquisito documenti relativi alla riqualificazione di alcune ex aree commerciali che insistono sul territorio di Cinisello, tra cui l'ex area Auchan e l'area del Pala-K. Trezzi era stata eletta con il 65,14 per cento delle preferenze al ballottaggio del 9 e 10 giugno 2013. Era approdata al Pd dopo la militanza in Sel. Attualmente è consigliere delegato a Mobilità e Servizi di rete della Città metropolitana di Milano.