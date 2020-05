in foto: Immagine di repertorio

Tre uomini rispettivamente di 31, 32 e 33 anni sono stati arrestati dalla polizia perché considerati responsabili di lesioni personali aggravate, porto ingiustificato di armi e ricettazione. Tutti e tre sono italiani. I reati a loro attribuiti risalgono al settembre del 2018 quando, a Cinisello Balsamo, paese in provincia di Milano, un uomo di 38 anni di origini marocchine è stato colpito ad una gamba con dei colpi di pistola. L'aggressione è stata messa in atto da due uomini a bordo di uno scooter poi allontanatisi.

La ricostruzione della polizia: auto e scooter utilizzati per altri reati

Allora, la procura di Monza aveva aperto un fascicolo avviando le relative indagini e scoprendo che la sera precedente al crimine erano stati in un bar. Proprio lì avevano conosciuto il 38enne, con cui è scoppiata una lite. Di lì a qualche ora l'uomo sarebbe rimasto vittima della sparatoria. Dopo il litigio, la polizia ha ricostruito che i due uomini si erano allontanati a bordo di un'auto, poi ritrovata, risultata essere stata utilizzata in passato per altri crimini quali furti e rapine a Cinisello Balsamo e comuni limitrofi. Inoltre, anche il mezzo utilizzato per gambizzare il 38enne era stato utilizzato per un altro agguato nei confronti di un uomo di 50 anni italiano pregiudicato. La polizia ha rintracciato uno degli arrestati a Catanzaro, mentre un secondo era agli arresti domiciliari in una comunità di recupero in provincia di Lodi. Tutti sono stati trasferiti al carcere di Monza.