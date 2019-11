in foto: Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata la scorsa notte a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, dove tre persone sono finite in ospedale intossicate dal monossido di carbonio. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte quando è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e del 118 in via Grandi: quando sono arrivati i sanitari al civico 37 hanno trovato all'interno di un box tre persone che respiravano a fatica. Immediatamente i tre sono stati trasportati in ospedale al San Gerardo di Monza.

Il monossido sprigionato da una stufa in un box

Sono stati ricoverate in codice giallo e le loro condizioni sarebbero stazionarie. I vigili del fuoco intervenuto con un mezzo sul posto insieme con i carabinieri, hanno effettuato i rilievi del caso: i tre secondo una prima ipotesi sembra che vivessero all'interno del box al civico 37 di Cinisello Balsamo e che avessero acceso una stufa per scaldarsi, finendo per rimanere intossicati dal monossido di carbonio. Resta ora da stabilire la causa della fuoriuscita di monossido.