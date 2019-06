in foto: La rassegna "Cinema di ringhiera" a Dergano (Facebook)

È iniziata ieri, 8 giugno, e terminerà sabato 29 giugno la nuova edizione della rassegna "Cinema di ringhiera", progetto culturale ideato dalle associazioni Nuovo Armenia e Asnada nel 2016. Cuore dell'iniziativa il quartiere Dergano, alla periferia nord di Milano. Un quartiere densamente abitato da cittadini provenienti da diversi Paesi. Gli ideatori del progetto hanno visto nella multiculturalità un valore, anziché un problema: da qui l'idea di proporre una rassegna itinerante di film dei Paesi d'origine dei cittadini stranieri che abitano a Dergano, ospitata all'interno dei cortili delle tipiche case di ringhiera del quartiere. "Cinema di Ringhiera valorizza quel che c’è, lingue e culture madri, spazi comuni inutilizzati: patrimonio cittadino che possa contribuire a fare di Dergano non più una periferia ma un nuovo centro urbano, culturalmente attivo – scrivono gli organizzatori -. Cinema di Ringhiera fa del cinema un’azione politica, perché la cultura non si consuma ma si discute, si sceglie, si obietta, si respira".

Il programma della rassegna

Ieri, sabato 8 giugno, in tanti hanno partecipato alla proiezione del film "Wallay", pellicola del Burkina Faso proiettata in lingua originale (con sottotitoli in italiano) nel cortile di via Giuffrè 8. Si replicherà nei prossimi fine settimana, sempre con la medesima formula: alle 20.30 è in programma un aperitivo, mentre alle 21.30 iniziano le proiezioni dei film in versioni originali, con sottotitoli in italiano. Sabato 15 giugno, in via Bellinzaghi 11, sarà proiettato il film brasiliano "Que horas ela volta?". Sabato 22 giugno sarà invece il turno di "Wajib", pellicola palestinese che verrà proiettata in via Collegno 15. Mentre sabato 29 giugno la rassegna si chiude con il film peruviano "La ultima noticia", proiettato nel cortile del civico 9 in via Livigno.