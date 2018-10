in foto: (Immagine di repertorio)

Una donna di 79 anni è in fin di vita, dopo essere rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Milano in via Giulio Natta, zona Lampugnano. La donna era in sella alla sua bici quando, vicino al terminal dei bus, è stata travolta per cause da accertare da una vettura. Il conducente dell'auto si è subito fermato per prestare i primi soccorsi: lui stesso ha chiamato il 118. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica: l'anziana è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove lotta tra la vita e la morte. I rilievi del drammatico incidente sono stati affidati alla polizia locale, che già nella mattinata di ieri erano stati costretti a intervenire per un incidente mortale avvenuto tra viale Brenta e corso Lodi: a perdere la vita è stato un ragazzo di 27 anni, che era a bordo di uno scooter e si è scontrato contro un tir. La speranza adesso è che il bilancio della giornata di ieri sulle strade del capoluogo lombardo non si faccia ancora più drammatico.