Una donna di 61 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a San Lorenzo di Parabiago, in provincia di Milano. L'episodio, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 13 sulla statale del Sempione. All'altezza della rotatoria di via Achille Grandi la donna, che si trovava a bordo della sua bicicletta, è stata travolta da un'auto. La ciclista è stata sbalzata violentemente per terra, urtando la testa contro l'asfalto. Soccorsa in condizioni critiche dal personale del 118, è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale di Legnano, dov'è ricoverata in codice rosso: si trova nel reparto di Rianimazione con un0emorragia cerebrale e traumi al volto, ed è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnano e la polizia locale, chiamati a ricostruire la dinamica dell'incidente e a valutare eventuali responsabilità da parte del conducente dell'auto. Solo due giorni fa, lunedì mattina, un altro ciclista di 76 anni è morto in un altro incidente stradale avvenuto a Segrate, sempre nel Milanese.