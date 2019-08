La sua coraggiosa lotta contro la malattia aveva commosso tutti e per lui si erano mobilitati anche i cantanti Laura Pausini e Gigi D’Alessio. Si è spento all'età di 14 anni Fabio Muroni, di Corte Palasio, in provincia di Lodi, nato con la sindrome di West, una grave forma di epilessia che lo ha costretto per tutta la vita sulla sedia a rotelle e gli impediva di parlare.

Addio a Fabio Muroni, la sua storia e il suo coraggio hanno commosso tutti

La sua storia è nota a Lodi e nei dintorni. Negli anni sono nate molte iniziative per aiutare lui e la sua famiglia a sostenere le terapie estremamente costose, che erano la sua sola possibilità di avere una vita migliore. Fabio e i suoi genitori condividevano i momenti belli e quelli più difficili delle loro vite sulla pagina Facebook ‘Aiutiamo Fabio Muroni'. Un modo per raccontare le difficoltà, ma anche la gioia e i sorrisi, di chi affronta la malattia con coraggio.

Il sogno realizzato di incontrare Laura Pausini

La sua grande passione era la musica e un anno e mezzo fa era riuscito a coronare il suo sogno, quello di conoscere Laura Pausini. Fabio le aveva scritto un messaggio mentre si trovava in ospedale: "Cara Laura sono un tuo piccolo fan ho 12 anni e sono un bimbo speciale ho una tetra paresi spastica, encefalo-patia, sindrome di west, sin da piccolo i miei genitori mi facevano sentire la tua musica e quando sentivo la tua voce mi tranquillizzavo. In questo momento non sto attraversando un buon momento anzi a detta dei medici non so quanto possa andare avanti mi piacerebbe che tu fra i tuoi super impegni trovassi qualche minuto per venire a trovarmi in ospedale, ti ringrazio per tutto”. Pochi giorni dopo la cantante era arrivata nel reparto di pediatria dell'ospedale di Lodi per abbracciarlo e regalargli un cd. Qualche mese più tardi Fabio era riuscito a realizzare un altro sogno: assistere dal vivo a un concerto di Laura Pausini.

Fabio si è spento in Liguria, mentre era in vacanza con i genitori

Fabio è deceduto in Liguria, a Loano, dove era in vacanza con i suoi genitori. Nella giornata di oggi, martedì 27 agosto, è previsto il ritorno a casa. La camera ardente sarà allestita nella cappella della chiesa del Sacro cuore di Robadello e alle 21, si svolgerà una veglia di preghiera. I funerali si svolgeranno nel duomo di Lodi ore 10.30 "È nostro desiderio di non ricevere fiori ma offerte da destinare alla casa di Gabri dove Fabio era stato ospitato e visto che ci sono diversi bambini che hanno bisogno di aiuto", ha fatto sapere la famiglia.