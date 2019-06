Chloe Ayiling, il fratello del rapitore: “Finto sequestro, la modella era d’accordo”

Non un vero sequestro, ma un accordo tra la modella inglese Chloe Ayling e Lukasz Pawel Herba per simulare il rapimento e farle ottenere così maggiore popolarità. È la versione di Michal Konrad Herba, fratello del presunto sequestratore, a processo come suo complice. Davanti alla Corte d’Assise di Milano ha riportato la teoria già esposta in aula dal rapitore, condannato a 16 anni e 9 mesi. I giudici all’epoca bollarono il racconto di Herba come “incoerente e assurdo”.