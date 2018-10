in foto: Immagine di repertorio

Un uomo è stato derubato del telefono a Brescia. La vicenda, in sé banale, è resa particolare dalla modalità con cui è avvenuta. L'uomo infatti, sabato sera si era recato con la sua auto in via Industriale, alla periferia della città, e si era avvicinato a due prostitute. Anziché contrattare una prestazione sessuale, però, ha tirato fuori il cellulare con l'intenzione di chiedere il numero alle due donne, per contattarle in seguito per incontri hot. Quando ha appoggiato lo smartphone sul cruscotto, però, le due donne se ne sono impossessate e sono fuggite: non è chiaro se avessero paura di essere riprese o per quale altro motivo lo abbiano fatto. A quel punto l'uomo ha fermatop una pattuglia di polizia di passaggio, raccontando agli agenti cos'era accaduto. I poliziotti hanno rintracciato in poco tempo le due donne, due cittadine rumene di 36 e 37 anni, che sono state arrestate: erano ancora in possesso del cellulare dell'uomo. Le due donne sono comparse in tribunale ieri mattina: il giudice ha convalidato l'arresto, fissando il processo a novembre. Per una delle due donne è stato disposto anche l'obbligo di firma presso il comando della polizia locale.