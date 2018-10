Un problema cardiaco e la mancanza di un mezzo di soccorso avanzato che potesse rianimarla. Sono queste probabilmente le cause che hanno portato alla morte della turista svizzera di soli 14 anni domenica pomeriggio a Chiavenna. La giovane, in Italia, in Valchiavenna, per trascorrere una gita fuori porta in compagnia dei genitori e della sorella, ha accusato un malore intorno alle 14 quando si è improvvisamente accasciata nei pressi dell’ex distributore di benzina Tamoil lungo la strada statale 37 del Maloja. La ragazza, residente a Zuoz, località Engadina, secondo quanto riferito successivamente, soffriva di un problema cardiaco e per questo è andata subito in arresto cardiocircolatorio: immediatamente si sono attivati i soccorsi che hanno raggiunto la giovane con un mezzo di base della Croce rossa valchiavennasca, ma vista la situazione critica è sopraggiunto un secondo mezzo avanzato con a bordo un infermiere specializzato che ha fatto tutto il possibile per rianimare la ragazzina. Solo successivamente è sopraggiunta l’eliambulanza decollata dalla base di Como (quella sondriese era già impegnata), per trasportare la ragazza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo però la turista è morta, a bordo dell'elisoccorso, poco prima di giungere al pronto soccorso. Nonostante la tempestività dei soccorsi, ci sono voluti circa 40 minuti da quando la 14enne si è sentita male perché a soccorrerla giungesse un medico rianimatore, assente a Chiavenna da più di due anni.