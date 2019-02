in foto: Immagine di repertorio

Sono scappati dal giardino della casa dove vivevano e hanno aggredito tre ignari passanti mordendoli fortunatamente in maniera non grave. Autori alcuni cani di grossa taglia che hanno scatenato il panico mercoledì pomeriggio a Chiari, nel Bresciano. L'episodio è avvenuto poco dopo le 14: i tre cani stando a quanto ricostruito dai carabinieri sono riusciti a fuggire probabilmente a causa di una disattenzione dei padroni che avrebbero lasciato un cancello aperto. Giunti in strada, uno dei tre si è scagliato contro un corriere che in quel momento era intento a lasciare un pacco, poi hanno rivolto la propria rabbia nei confronti di una di 57 anni che era a spasso col proprio cucciolo in via Milano. Fortunatamente la signora è riuscita a fuggire nascondendosi nella propria auto grazie anche all'intervento di un terzo passante che ha attirato l'attenzione dei cani in fuga. Purtroppo per questo è stato morso a sua volta.

Attimi di follia che sono stati interrotti solo dall'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco chiamati da alcuni passanti allertati da quanto stava accadendo: i sanitari del 118 hanno soccorso i feriti che sono stati portati in ospedale e medicati attraverso le procedure del caso, come punture di antitetanica e su richiesta antirabbica. Mentre i cani sono stati fermati dai vigili del fuoco che a fatica sono riusciti a bloccarli. Ora i proprietari dovranno risarcire i danni alle persone ferite e mentre l'Ats che ha preso in custodia gli animali dovrà valutarne la pericolosità: non si esclude infatti che, se giudicati troppo aggressivi, possano essere anche abbattuti.